Нижегородский эфир вновь появился на радио "Комсомольская правда Общество

Фото: Роман Фильцов

Нижегородский эфир вернулся в сетку вещания радио "Комсомольская правда", сообщает редакция "Комсомольской правды" в Нижегородской области.

Напомним, нижегородские вещание временно прекратилось в 2020 году.

Редактор радио "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" Людмила Маслова отметила, что сейчас в регионе мало информационных и разговорных станций.

"Такие радиостанции требуют от творцов эфира максимальной собранности, концентрации и желания быть интересными для слушателей. У новостных, информационных станций в силу жанровой принадлежности нет возможности брать передышку на песни и мелодии. Впрочем, в этом и наше преимущество: дать слушателю полезную для него информацию, включить в обсуждение, вместе найти решение или чему-то порадоваться", - сказала она.

Радио "Комсомольская правда" в Нижегородской области возобновляет местное вещание под эгидой Нижегородского областного информационного центра. Эфир будет вестись на частоте 92.8 FM.

Нижегородцам в эфире доступны местные новости, диалогами с известными деятелями культуры, спорта, учеными и многими другими.