Теплоэнерго повысило параметры теплоносителя в системе теплоснабжения в связи с морозами

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АО "Теплоэнерго" в связи с похолоданием перешло на особый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена согласно температурным графикам.
Также усилен контроль за работой сетей и оборудования, организовано круглосуточное дежурство ответственных подразделений, увеличено количество обходов и объездов тепловых сетей. Особое внимание уделяется работе котельных и тепловых пунктов, которые сейчас работают в усиленном режиме.
Отмечается, что серьезное похолодание не повлияло на бесперебойность теплоснабжения, все системы работают штатно.
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