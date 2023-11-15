Теплоэнерго повысило параметры теплоносителя в системе теплоснабжения в связи с морозами Общество

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" в связи с похолоданием перешло на особый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена согласно температурным графикам.

Также усилен контроль за работой сетей и оборудования, организовано круглосуточное дежурство ответственных подразделений, увеличено количество обходов и объездов тепловых сетей. Особое внимание уделяется работе котельных и тепловых пунктов, которые сейчас работают в усиленном режиме.

Отмечается, что серьезное похолодание не повлияло на бесперебойность теплоснабжения, все системы работают штатно.