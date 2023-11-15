Глеб Никитин: "На протяжении столетий наши предки боролись за свободу и независимость страны" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем Героев Отечества.

"Эта дата дает нам возможность еще раз отдать дань уважения всем, кто совершал подвиги во имя Родины, с честью выполнял свой долг. История России хранит немало таких примеров. На протяжении столетий наши предки боролись за свободу и независимость страны, отстаивали право говорить на родном языке, исповедовать веру отцов. Такими были ратники Александра Невского, а спустя века - участники ополчения под предводительством Минина и Пожарского. Примеры массового героизма показала Отечественная война 1812 года и другие военные конфликты, с которыми сталкивалась Россия.

Особая страница в нашей летописи - Великая Отечественная война. Более 310 горьковчан были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Их подвиги навсегда останутся в истории страны и региона, мы помним и чтим каждого из них.

Тяжелые испытания пришлось пройти и нашим землякам-участникам локальных конфликтов. Они тоже – настоящие Герои, которые проявили мужество и самые высокие человеческие качества.

Сегодня нижегородцы защищают страну в зоне проведения специальной военной операции. Как и 80 лет назад, нашему народу пришлось столкнуться с проявлением радикальной нетерпимости, агрессии и ненависти, которым противостоит героизм наших солдат и офицеров. Огромная благодарность всем, кто сегодня выполняет свой воинский долг, защищая Россию и ее суверенитет.

С праздником! Мы помним! Мы гордимся!" - говорится в поздравлении.