Евгений Люлин открыл заседание Ассоциации законодательных органов власти ПФО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Чебоксарах 7 декабря стартовало 70-е заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО под председательством координатора - председателя Заксобрания Нижегородской области евгения Люлина. Как уточнили в пресс-службе ЗСНО, заседание стало итоговым в 2023 году.

В мероприятиb также принимают участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашской Республики Олег Николаев, руководители региональных парламентов округа.

В рамках мероприятия Евгений Люлин провёл встречу с председателем Госсовета Чувашской Республики Леонидом Черкесовым, с которым они обсудили итоги работы Ассоциации законодателей ПФО за текущий год.

По словам спикера нижегородского парламента, 2023 год стал очень насыщенным для законодателей ПФО. Был проведён первый слёт сельской молодёжи, прошло обсуждение подготовки кадров для промышленности и комплексное развитие сельских территорий, вопросы молодёжной политики. Кроме того, десятки инициатив направлены в Госдуму, правительство России, органы исполнительной власти регионов.

Также законодатели ПФО предложили принять федеральную программу капремонта детских садов, вернуть систему распределения выпускников вузов, учредить День семейных трудовых династий.

Ещё одна идея была выдвинута министерству экономического развития РФ: рассмотреть возможность участия представителей Ассоциаций законодателей в обсуждении развития инвестклимата в регионах.

Евгений Люлин отметил важность того, что идеи и решения, выработанные Ассоциацией законодателей ПФО, всё чаще находят поддержку на федеральном уровне. Так, например, с подачи нижегородского губернатора Глеба Никитина предложения о возрождении речного пассажирского транспорта на Волге были поддержаны Госдумой. В федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено выделение 1 млрд рублей на поддержку льготного лизинга малых пассажирских речных судов.

"Наша согласованная позиция по проблеме торговли алкоголем в многоквартирных домах, в так называемых "разливайках", во многом определила ход дискуссии по этой теме на федеральном уровне. Проект изменений в законодательство, дающий регионам право определять порядок работы "разливаек" в целях защиты интересов местных жителей, принят депутатами Государственной Думы в первом чтении", - подчеркнул координатор Ассоциации законодателей ПФО.

Напомним, что главной темой пленарного заседания Ассоциации законодателей ПФО, которое состоится 8 декабря, станут проблемы нормативно-правового регулирования охраны здоровья сельского населения в субъектах ПФО.Также законодатели обсудят практики развития инициативного бюджетирования.