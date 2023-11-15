Ольга Щетинина станет сенатором от Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина станет сенатором от региона. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе прямой линии.

В предвыборном списке губернатора на пост сенатора от Нижегородской области также претендовал спикер регионального парламента Евгений Люлин.

"Меня очень устраивает его вдумчивая, мудрая работа на этой позиции. Он продолжит работу в Законодательном собрании. Ольга Владимировна провела огромнейшую работу как руководитель фракции партии "Единая Россия", как первый заместитель председателя Законодательного собрания, набралась огромного опыта. Думаю, что она будет максимально полезна в качестве сенатора от исполнительной власти", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев скончался от инфаркта 30 ноября.

СПРАВКА:

Щетинина Ольга Владимировна родилась в 1975 году.

С сентября 2002г. по июнь 2007г. занимала должность заместителя руководителя, начальника отдела по связям с общественностью регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия".

С июня 2007г. по март 2011г. являлась руководителем аппарата фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской области.

С марта 2011г. – депутат Законодательного собрания Нижегородской области.

С октября 2016 года является заместителем председателя Законодательного собрания Нижегородской области. C 2016 года по настоящее время – руководитель фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Нижегородской области.

С 2021 года – первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области.