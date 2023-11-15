Как выбрать двуспальный матрас?

Двуспальные матрасы хоть и представлены в широком многообразии, подобрать вариант, который будет соответствовать всем заявленным требованиям не просто. Выбирая матрас для одного человека, покупатель обращает внимание только на свои запросы. А вот выбрать модель для двоих – крайне сложно, потому что требования партнеров разные и найти оптимальный вариант становится в несколько раз сложнее.

Критерии, на которые стоит обратить особое внимание при выборе

Все мы прекрасно понимаем, что критериев выбора немало. Но мы обратим внимание на основные. А именно:

Размер

Специалисты уверены, что размер играет особою роль. Не стоит думать, что матрас, предназначенный для двуспальной кровати, должен быть таким же, как и односпальный, только немного больше.

Матрас должен соответствовать размерам кровати. Снимать мерки нужно не со старого матраса, а именно с кровати. Старый матрас уже пришел в негодность и деформировался и если снять мерки с него, то купить модель, которая идеально подойдет, будет сложно.

Конечно, отклонения могут быть, но не больше 1-го сантиметра. Если матрас будет слишком большим, то уместить его на кровати будет проблематично. Слишком маленький матрас тоже не подойдет, потому что спать на нем будет неудобно. А также, он быстро придет в негодность и его нужно будет заменить.

Уровень жесткости

Выбирая матрас, стоит помнить о том, что спать на нем должно быть максимально комфортно. Двуспальный матрас предназначен для двух людей и оба они должны отдыхать во сне, а не мучиться. Если одному комфортно, а второму нет, то нужно матрас менять и искать более оптимальную модель.

Сон должен быть здоровым и человек должен просыпаться отдохнувшим. Добиться такого результата возможно благодаря правильному выбору матраса. Специалисты уверены, что еще одним важным критерием при выборе считается жесткость.

Слишком мягкие матрасы подходят далеко не всем. Приобретать такой вариант стоит пожилым людям. Позвоночник и кости пожилых людей нуждаются в бережном уходе и особой поддержке.

Мягкие матрасы найти в продаже не сложно. Их изготавливают по особой технологии и используют искусственный латекс. Отдельного внимания заслуживают матрасы с памятью.

Что касается жестких матрасов, то они идеально подходят тем людям, которые испортили осанку или страдают заболеваниями, связанными с позвоночником.

Если на матрасе будут отдыхать люди с разной весовой категорией, то стоит обратить внимание на модели с независимыми пружинными блоками. Если подобрать самостоятельно не получается, то стоит обратиться за помощью к специалистам и они подберут вариант, который можно будет с легкостью назвать идеальным.

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