30 миллионов рублей за 3 месяца Общество

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

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К началу декабря более 30 миллионов рублей сэкономили пассажиры общественного транспорта Нижегородской области, которые расплачиваются за поездки Картой жителя и загруженной в смартфон картой "Мир". Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы "Мир".

Для получения скидки важно соблюсти условие – оплатить проезд загруженной в смартфон через Mir Pay или Samsung Pay картой "Мир". При этом смартфон должен поддерживать функцию NFC, которая есть практически в каждой модели.

Благодаря акции со скидкой на проезд, платить в транспорте телефоном жители и гости области стали в 1,5 раза чаще, сообщили в пресс-службе платежной системы "Мир".

Декабрь тоже со скидкой в транспорте

Скидка, предоставленная жителям и гостям региона российской платежной системой, действует до 31 декабря 2023 года в наземном транспорте и метро. Экономить 8 рублей за каждую поездку можно по карте "Мир", загруженной в смартфон, или по Карте жителя Нижегородской области.

Даже если вы приехали из другого региона, скидка на проезд в Нижегородской области будет действовать.

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