Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2023 15:38  [151] 30 миллионов рублей за 3 месяца
07 декабря 2023 15:25  [122] Глеб Никитин поручил взять на контроль рост цен на яйца
07 декабря 2023 14:16  [166] Трамвайную линию в Нижнем Новгороде планируют продлить до Щербинок и Новинок
07 декабря 2023 13:54  [174] Глеб Никитин попросил подрядчика ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
07 декабря 2023 13:31  [156] Мэрия Нижнего Новгорода не будет выпускать отдельное приложение для смартфонов
07 декабря 2023 13:17  [175] Нижегородцы направили более 8 тысяч вопросов Глебу Никитину
07 декабря 2023 12:56  [144] Нижегородская область закупит 55 автомобилей скорой помощи
07 декабря 2023 12:40  [155] Около 75% от плана по замене лифтов в Нижнем Новгороде уже выполнено
07 декабря 2023 12:28  [147] Теплоэнерго повысило параметры теплоносителя в системе теплоснабжения в связи с морозами
07 декабря 2023 12:17  [133] Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть
Общество

30 миллионов рублей за 3 месяца

07 декабря 2023 15:38  [151] Общество

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

erid: 2SDnjf1BX7W  

К началу декабря более 30 миллионов рублей сэкономили пассажиры общественного транспорта Нижегородской области, которые расплачиваются за поездки Картой жителя и загруженной в смартфон картой "Мир". Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы "Мир".

Для получения скидки важно соблюсти условие – оплатить проезд загруженной в смартфон через Mir Pay или Samsung Pay картой "Мир". При этом смартфон должен поддерживать функцию NFC, которая есть практически в каждой модели.

Благодаря акции со скидкой на проезд, платить в транспорте телефоном жители и гости области стали в 1,5 раза чаще, сообщили в пресс-службе платежной системы "Мир".

Декабрь тоже со скидкой в транспорте

Скидка, предоставленная жителям и гостям региона российской платежной системой, действует до 31 декабря 2023 года в наземном транспорте и метро. Экономить 8 рублей за каждую поездку можно по карте "Мир", загруженной в смартфон, или по Карте жителя Нижегородской области.

Даже если вы приехали из другого региона, скидка на проезд в Нижегородской области будет действовать.

Реклама. АО "Национальная система платежных карт" ИНН 7706812159

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph