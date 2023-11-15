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Бизнес

МТС разогнала мобильный интернет в нижегородских новостройках

07 декабря 2023 16:45  [36] Бизнес

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Компания МТС, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в новых жилых комплексах Нижнего Новгорода. В результате проведенных работ по строительству и модернизации базовых станций скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза.

Специалисты МТС увеличили покрытие LTE на территории сразу нескольких нижегородских микрорайонов. В частности, в результате проведенных работ качество голосовой связи и скорость мобильного интернета выросли в жилых комплексах «Атлант Сити», «Цветы», «Бурнаковский» и «Новая Кузнечиха». А чуть ранее МТС увеличила емкость в доме-квартале «Дом на Свободе». В районе данных новостроек и на прилегающих территориях наблюдается высокая концентрация абонентов, а также расположены образовательные и медицинские учреждения, торговые, спортивные объекты и достопримечательности города.

Местные жители получили возможность даже в часы повышенной нагрузки на сеть пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости: смотреть фильмы в HD-качестве, общаться с друзьями по видеосвязи, совершать операции в приложениях торговых сетей и банков, обмениваться фотографиями и видеороликами через мессенджеры и социальные сети.

«По мере застройки новых микрорайонов нагрузка на сеть увеличивается, поэтому МТС планомерно проводит работы по расширению пропускной способности сети и улучшению сигнала связи на густонаселенных территориях. Преимущества обновленной сети могут уже почувствовать более 45 тысяч жителей новостроек. Кроме того, развитая телеком-инфраструктура позволяет в дальнейшем внедрить в короткие сроки на территории микрорайонов элементы «умного города»: видеонаблюдение, управление освещением улиц, сбор показаний с приборов учета и контроля работы электросетей и мониторинг работы коммунальных служб», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Фото: Пресс-служба МТС
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Теги:
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