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Общество

Судебные приставы оказали правовую помощь нижегородцам с ограниченными возможностями

07 декабря 2023 17:16  [106] Общество

Сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области провели встречу с представителями областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Согласно информации, участникам встречи рассказали о работе электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств", продемонстрировали способы и методы оплаты задолженностей через портал госуслуг.

Также на мероприятии маломобильные граждане могли проверить себя на наличие долгов и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения Главного управления Екатерина Вялкова оказала представителям регионального отделения Всероссийского общества инвалидов персональную юридическую помощь и предоставила правовые консультации по вопросам, касающимся деятельности судебных приставов.

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Теги:
Инвалиды Судебные приставы
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