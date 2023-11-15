Судебные приставы оказали правовую помощь нижегородцам с ограниченными возможностями Общество

Сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области провели встречу с представителями областной организации имени Александра Невского Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

Согласно информации, участникам встречи рассказали о работе электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств", продемонстрировали способы и методы оплаты задолженностей через портал госуслуг.

Также на мероприятии маломобильные граждане могли проверить себя на наличие долгов и задать все интересующие вопросы.

Кроме того, ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения Главного управления Екатерина Вялкова оказала представителям регионального отделения Всероссийского общества инвалидов персональную юридическую помощь и предоставила правовые консультации по вопросам, касающимся деятельности судебных приставов.