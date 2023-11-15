Региональный центр российско-китайской дружбы открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Мининский университет

В Нижнем Новгороде 7 декабря состоялось торжественное открытие Нижегородского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы. Оно будет работать на базе Мининского университета. Это отделение стало 25-м в стране.

Как сообщили в пресс-службе вуза, открытие было приурочено к Международному форуму "Народная дипломатия как инструмент "мягкой силы" в развитии международного сотрудничества". В церемонии приняли участие первый зампредседателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и полномочный министр посольства КНР в России Чан Сюйхун.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Китай для нашего региона является одним из важнейших партнёров. В последние годы укрепились связи по многим направлениям - в культуре, образовании, экономике, науке и ИТ.

"Нижегородская область крайне заинтересована в создании трансграничной экосистемы образования и инноваций с китайскими научно-технологичными центрами. Открытие отделения Общества российско-китайской дружбы позволит усилить работу в данном направлении", - сказал Глеб Никитин.

"Сегодня нет ничего важнее во внешней политике нашей страны, чем укрепление российско-китайских отношений. И если экономическое сотрудничество и политическое доверие между лидерами развиваются, и это основа, то гуманитарное направление - это третья опора, на которой держатся отношения... Мы неслучайно создали отделение на базе вуза: университет - это молодёжь, ей принадлежит будущее страны", - подчеркнула в своей речи Галина Куликова.

Ольга Гусева добавила, что Китай является одним из лидеров по числу студентов, обучающихся в нижегородских вузах. Так, в 2023 году в нашем регионе прошли обучение более 300 китайских студентов.

"На территории региона уже реализуется ряд совместных торгово-промышленных и научно-образовательных проектов, однако у нас огромный потенциал для расширения взаимодействия, особенно в сфере образования", - указала Ольга Гусева.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков прокомментировал, что вуз неслучайно стал центром развития российско-китайской дружбы в Нижегородской области: он более 10 лет активно развивает образовательную повестку с партнёрами из Поднебесной. В частности, большая работа проводится в области сетевого взаимодействия с китайскими вузами, реализуется программа академической мобильности как для студентов, так и для преподавателей, программы двух дипломов.

Он отметил, что на направление с изучением двух иностранных языков, один из которых китайский, самый высокий конкурс уже в течение нескольких лет. В настоящее время более 40 студентов Мининского получают высшее образование в Китае - это значительная цифра для регионального вуза.

В рамках программы открытия отделения Мининский университет подписал меморандум о взаимопонимании с Аньцинским педуниверситетом.

Как ещё рассказали в пресс-службе вуза, отделение российско-китайской дружбы станет площадкой для официальных мероприятий, встреч делегаций, образовательных занятий студентов, профессиональных конкурсов.