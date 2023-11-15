УГОЧС Нижнего Новгорода опубликовало правила эксплуатации обогревателей Общество

Фото: Управление ГОЧС Нижнего Новгорода

В Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода предупредили горожан, что нарушение правил эксплуатации печного отопления, электронагревательных и газовых приборов являются основной причиной пожаров в зимнее время.

С наступлением устойчивых зимних холодов нижегородцы как у себя дома, так и на рабочих местах зачастую используют неисправные электрообогревательные приборы, эксплуатируя их с нарушением правил пожарной безопасности. Нередко подключаются несколько приборов, что вызывает перегрузки электросети.

Жителям Нижнего Новгорода, которые использует в своих домах печное отопление, необходимо регулярно проверять исправность печей и дымоходов и не оставлять без присмотра топящиеся печи.

С начала текущего осенне-зимнего периода уже более 3 тысяч жилых домов Нижнего Новгорода проверены в рамках сезонной пожарно-профилактической операции "Жильё". Кроме того, запланированы акции "Отопление", "Новый год".