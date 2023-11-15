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Каркасные дома: основные преимущества

08 декабря 2023 15:48  [88]

Каркасные дома Нижний Новгород это отличное решение для тех, кто хочет построить качественный дом максимально быстро и при этом не сильно потратиться. С каждым годом становится все больше людей, которые выбирают именно "каркасники".

Данная технология зарекомендовала себя с положительной стороны. Эксперты уверены, что на данный момент ничего лучше не придумали и у специалистов удалось совместить воедино доступность и скорость строительства.

Почему каркасные дома пользуются спросом?

Объяснить популярность домов, в основе которых есть каркас, не сложно. Эти строения имеют ряд достоинств и перед тем, как принять окончательное решение, стоит внимательно изучить все эти плюсы.

Мы обратим внимание на основные плюсы. Например,

  1. Строительство обходится в минимальную сумму

Специалисты считают, что эта технология самая доступная на данный момент и каждый человек может ее себе позволить. Даже если учесть стоимость подготовки фундамента, а также отделку, выходит намного дешевле, чем строительство домов из кирпича или других материалов.

  1. Построить каркасный дом можно быстро

Если заранее подготовить фундамент, то дом, площадь которого будет примерно 200-250-т квадратных метров, можно построить за месяц. Если учесть подготовку фундамента и внутренние работы, то не больше двух месяцев.

Если специалисты используют заводской конструктор, то на строительство дома уходит не больше 10-15-ти дней.

  1. Минимальный вес

Каркасные дома весят очень мало. Стены такого дома состоят из утеплителя, и специалисты выбирают самый легкий вариант. К тому же, не придется заливать мощный фундамент и тратить огромные суммы на это. К примеру, идеальным решением будет свайный фундамент.

  1. Заниматься строительством можно в любое время года

Возвести каркасный дом можно при любой температуре. Все дело в том, что специалистам не нужно проводить «мокрые» работы и ждать, пока что-то высохнет. Именно поэтому строительство ведется круглый год.

  1. Сразу же после завершения строительства можно переходить к чистовой отделке

Каркасные дома позволяют избежать черновой отделки. И внешняя и внутренняя часть стен готова к проведению чистовой отделки. Следовательно, не нужно выравнивать поверхность, наносить штукатурку и проводить другие работы.

Также стоит отметить, что не придется проводить штробление стен, чтобы провести инженерные сети. И это очень удобно, потому что затраты снижаются практически в половину.

  1. Строятся из экологически чистого материала

Еще один важный критерий. Каркасные дома действительно экологичны. Они возводятся из материалов, которые совершенно безопасны и не вызывают аллергии. 

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