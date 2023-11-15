Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина состоится 14 декабря Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2023 году будет объединена с прямой линией.

В рамках мероприятия, которое пройдет 14 декабря, Владимир Путин подведет итоги уходящего года, а также ответит на вопросы россиян.

По словам зампредседателя Заксобрания Нижегородской области Дмитрия Краснова, объединенный формат позволит в одном месте и в одно время получить "обратную связь" от жителей по самому широкому спектру вопросов и проблем.

"Дать ответы как по частным жизненным ситуациям, которые волнуют людей, так и по системным темам. В этом плане как раз журналистское сообщество –участвуют СМИ из разных регионов России, аккредитованные иностранные журналисты – выступает своего рода агрегатором, помогает обобщать мнения и наказы людей. По традиции, формат "прямой линии"не имеет заранее какого-то четкого хронометража, это всегда достаточно продолжительное и содержательное мероприятие. Что позволит ответить на максимальное количество вопросов как жителей, так и представителей СМИ. Ведь все участники объединены одной целью – развивать пространство вокруг себя и свою страну. Такое общение – это важнейший инструмент нашей совместной работы", - сказал депутат.

Говоря о возможных вопросах к президенту, Дмитрий Краснов считает, что их темы будут совершенно разными.

"Думаю, что как и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, к президенту Владимиру Путину обратятся семьи участников СВО, многодетные семьи; будут подняты темы ЖКХ. Уверен, что каждый зритель сможет услышать ответы на вопросы, которые возникали в течение года, поэтому призываю не пропускать столь значимое мероприятие и подключиться к эфиру", - сказал он.

Вопросы Владимиру Путину начали принимать 1 декабря. Задать их можно по номеру 8-800-200-40-40, СМС на номер 0-40-40, через сайт "Москва - Путину".

Трансляция прямого эфира прямой линии президента пройдет в эфирах федеральных каналов.