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Общество

Нижегородцев приглашают на вебинары по организации онлайн-мероприятий

08 декабря 2023 16:18  [85] Общество

Фото: пресс-служба МТС

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Компания МТС, сообщает о проведении серии вебинаров в декабре. Предприниматели и организации смогут узнать о том, как улучшить работу с клиентами, познакомиться с новыми цифровыми решениями и тенденциями отрасли. Участие в онлайн-встречах бесплатное, необходима регистрация на сайте.

12 декабря в 13.00 на вебинаре "Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий" участникам расскажут, как проводить совещания, мозговые штурмы, стратегические сессии и встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения для iOS и Android, сократить время на администрирование и обеспечить безопасность данных в облаке или коробке. Встреча будет полезна руководителям IT-департаментов, директорам по информационной безопасности, техническим специалистам, а также ответственным за цифровую трансформацию.

14 декабря в 13.00 на примере Российского фонда информационных технологий эксперты разберут, как государственные организации используют российские сервисы для онлайн‑встреч и совещаний без потери качества. На вебинар приглашают руководителей отделов обучения, технических и ИБ-директоров, специалистов по цифровизации.

15 декабря в 13.00 желающие смогут подключиться к онлайн-встрече "Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях". Спикеры поделятся инструментами, которые помогут экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий, привлекать новых студентов и монетизировать знания, контролировать присутствие, вовлеченность, списывание и проверку знаний обучающихся с русскоязычной техподдержкой 24/7. Вебинар будет полезен проректорам, руководителям учебных и методических отделов, ответственным за информатизацию.

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Теги:
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