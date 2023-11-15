Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода взяли на контроль вопрос внедрения ИТС

В Гордуме Нижнего Новгорода 8 декабря прошло заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству . Депутаты обсудили первые итоги создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Нижегородской агломерации.
Согласно информации, представленной "Центром развития транспортных систем", в период 2021-2022 гг. на территории Нижнего Новгорода было модернизировано 28 светофорных объектов, в текущем году – ещё 35 светофоров. На 2024 год запланирована установка 42 объектов.
Кроме того, добавили в ведомстве, в городе устанавливаются видеодетекторы транспорта и проводится метеомониторинг, которые необходимы для регулирования движения.
К декабрю 2024 года планируется охватить модернизацией 105 объектов (это 20% всех светофоров), а в 2025-2027 году - довести эту цифру до 200.
Депутаты отметили, что в процессе создания ИТС нужно учитывать мероприятия комплексной программы по развитию дорожной инфраструктуры города и модернизации маршрутной сети.
Так, председатель комиссии Станислав Прокопович прокомментировал, что без внедрения ИТС в Нижнем Новгороде не получится решить вопрос пробок.
"Эта интеллектуальная надстройка над дорожной инфраструктурой должна быть в нашем городе, и она будет. Мы будем очень плотно взаимодействовать с ЦРТС в этой части в целях развития городского потенциала. Невозможно без получения фактуры с места реализовать качественно эту систему", – сказал он.
Депутаты также обратили внимание разработчиков ИТС на проблемные участки дорожной сети города, где чаще всего скапливаются пробки - например, выезды из города.
Так, модернизация светофора на подъезде к Борскому мосту не включена в план работы на 2024 год, а ведь уже весной начнётся капитальный ремонт переправы. Руководству ЦРТС было рекомендовано рассмотреть возможность также подключить на этом участке ИТС.
"Надо опираться на опыт крупных городов, где выездные магистрали работают по 3-4 минуты на выпуск транспорта из города. Это единственное, что сможет решить проблему в пиковые часы. Конечно, эти решения должны учитывать возможности местной дорожной инфраструктуры", – добавил Станислав Прокопович.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+