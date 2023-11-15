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Общество

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода взяли на контроль вопрос внедрения ИТС

08 декабря 2023 18:25  [62] Общество

В Гордуме Нижнего Новгорода 8 декабря прошло заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству . Депутаты обсудили первые итоги создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Нижегородской агломерации.

Согласно информации, представленной "Центром развития транспортных систем", в период 2021-2022 гг. на территории Нижнего Новгорода было модернизировано 28 светофорных объектов, в текущем году – ещё 35 светофоров. На 2024 год запланирована установка 42 объектов.

Кроме того, добавили в ведомстве, в городе устанавливаются видеодетекторы транспорта и проводится метеомониторинг, которые необходимы для регулирования движения.

К декабрю 2024 года планируется охватить модернизацией 105 объектов (это 20% всех светофоров), а в 2025-2027 году - довести эту цифру до 200.

Депутаты отметили, что в процессе создания ИТС нужно учитывать мероприятия комплексной программы по развитию дорожной инфраструктуры города и модернизации маршрутной сети.

Так, председатель комиссии Станислав Прокопович прокомментировал, что без внедрения ИТС в Нижнем Новгороде не получится решить вопрос пробок.

"Эта интеллектуальная надстройка над дорожной инфраструктурой должна быть в нашем городе, и она будет. Мы будем очень плотно взаимодействовать с ЦРТС в этой части в целях развития городского потенциала. Невозможно без получения фактуры с места реализовать качественно эту систему", – сказал он.

Депутаты также обратили внимание разработчиков ИТС на проблемные участки дорожной сети города, где чаще всего скапливаются пробки - например, выезды из города.

Так, модернизация светофора на подъезде к Борскому мосту не включена в план работы на 2024 год, а ведь уже весной начнётся капитальный ремонт переправы. Руководству ЦРТС было рекомендовано рассмотреть возможность также подключить на этом участке ИТС.

"Надо опираться на опыт крупных городов, где выездные магистрали работают по 3-4 минуты на выпуск транспорта из города. Это единственное, что сможет решить проблему в пиковые часы. Конечно, эти решения должны учитывать возможности местной дорожной инфраструктуры", – добавил Станислав Прокопович.

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Теги:
Гордума Транспорт
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