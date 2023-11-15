Объем софинансирования местных инициатив из облбюджета в Нижегородской области вырос в 60 раз Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Семидесятое заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского Федерального округа прошло в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Нижегородской области

Согласно информации, заседание провел координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. В заседании участвовали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашской Республики Олег Николаев, руководители региональных парламентов округа.

Одной из тем пленарного заседания Ассоциации законодателей ПФО стали практики развития инициативного бюджетирования. Как отметил Евгений Люлин, улучшение качества жизни населения муниципалитетов зависит, в первую очередь, от активности самих жителей. Именно граждане решают, какой проект будет реализован, и сколько собственных средств они готовы затратить для достижения результата.

За время старта программ в рамках поддержки местных инициатив в Кировской области реализовано более 3,5 тысяч инициативных проектов, в Нижегородской области – 4 тысячи проектов, в Республике Башкортостан население приняло участие в реализации порядка 5 тысяч проектов.

"На примере Нижегородской области могу отметить, что с момента реализации местных инициатив, участие населения в проектах возросло. За 10 лет реализации проектов объем софинансирования из областного бюджета увеличился в 60 раз – с 20 млн. рублей до 1,2 млрд. рублей. Граждане активно участвуют в разработке проектов и последующем онлайн-голосовании в поддержку этих проектов", - отметил Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента отметил, что особого внимания заслуживает опыт Пермского края по интеграции инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления. Данное направление показало свою эффективность в решении важных для людей вопросов местного значения.

Актуальной тенденцией в развитии инициативного бюджетирования является поддержка инициатив молодежи, которую вовлекают в местное самоуправление и управление бюджетом территорий. Такие практики уже применяются в Удмуртской Республике, Оренбургской области, Республике Башкортостан. С 2023 года в Пермском крае, Нижегородской области.

В этом году город Нижний Новгород получил статус Молодежной столицы России. Особое внимание в Нижегородской области уделяется молодежным проектам, в том числе и в рамках инициативного бюджетирования.

Как рассказал сказал координатор Ассоциации молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко, особенностью молодежного инициативного бюджетирования от «взрослого» является возможность реализовать проекты не только в сфере благоустройства, но также событийных мероприятий- спортивных, образовательных, развлекательных, создание и совершенствование виртуального пространства. Он отметил, что ключевую роль в развитии молодежного инициативного бюджетирования необходимо предоставить молодежным парламентам при представительных органах власти.

"Необходимо распространить успешный опыт субъектов Приволжского федерального округа, в которых уже реализуется практика молодежного инициативного бюджетирования. Реализация данной практики на муниципальном уровне способна, в том числе, внести существенный вклад в решение проблемы закрепления молодежи на сельских территориях", - сказал Владимир Москаленко.

"В регионах ПФО накоплен положительный опыт в развитии поддержки общественных инициатив, реализуются разные формы инициативного бюджетирования. Но требуется еще немало сделать для совершенствования развития инициативного бюджетирования. Поэтому необходимо создать единый федеральный информационный центр, оказывающий помощь регионам и населению на всех этапах реализации инициативных проектов. Кроме того, Ассоциация законодателей предлагает внести ряд изменений в федеральное законодательство – предусмотреть возможность сохранения не использованных для реализации инициативных проектов платежей в местном бюджете для решения вопросов местного значения, а также снизить возраст граждан, имеющих право выступить с инициативой о внесении инициативного проекта, с 16 лет до 14 лет", - подчеркнул координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин.

Также Ассоциация предложила правительству РФ рассмотреть возможность разработки и принятия на федеральном уровне стратегии развития инициативного бюджетирования в России или включения данных вопросов в одну из госпрограмм. Установить новую номинацию "Развитие инициативного бюджетирования на муниципальном уровне" во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика".