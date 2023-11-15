Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2023 11:51  [96] Занятия по профориентации школьников пройдут в Нижегородской области
09 декабря 2023 11:30  [137] Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и льготников пройдет в Нижнем Новгороде
09 декабря 2023 10:40  [116] Нижегородская область вошла топ-10 по регистрациям на конкурс "Начни игру"
09 декабря 2023 09:20  [149] Юрий Шалабаев: "Память о подвигах военных и мирных времен должна вдохновлять нас на совершение благородных поступков"
09 декабря 2023 09:05  [138] Евгений Люлин: "Историю нашей страны творили Герои"
09 декабря 2023 08:50  [134] Глеб Никитин: "На протяжении столетий наши предки боролись за свободу и независимость страны"
08 декабря 2023 18:55  [213] Объем софинансирования местных инициатив из облбюджета в Нижегородской области вырос в 60 раз
08 декабря 2023 18:42  [214] Общественная палата Нижнего Новгорода подвела итоги своей работы в 2023 году
08 декабря 2023 18:25  [235] Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода взяли на контроль вопрос внедрения ИТС
08 декабря 2023 17:56  [216] Дизайн-код еще одного участка улицы М.Горького утвержден в Нижнем Новгороде
Общество

Занятия по профориентации школьников пройдут в Нижегородской области

09 декабря 2023 11:51  [96] Общество

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нижегородский центр занятости населения в ходе следующей недели проведет ряд профориентационных мероприятий для юных жителей области.

В частности, на площадке Нагорного филиала 14 декабря с 14:30 до 16:30 учащимся Нижегородской православной гимназии расскажут профессиях при помощи VR-технологий в рамках программы "Мир профессий виртуальным взглядом".
Карьерные консультанты познакомят ребят с современными профессиями и их историей, а также с вызовами человечества в виртуальном пространстве с помощью VR-приложения "Навигатум".

Кроме того, 11 декабря в школе №7 Нижнего Новгорода с 14:30 до 16:30 и 13 декабря в Чистопольской школе города Бор с 10:00 до 12:00 также состоятся профориентационные занятия, где школьников познакомят с престижными видами профессий и самыми популярными направлениями профессионального обучения.

Ранее сообщалось, что сразу в двух школах Автозаводского района прошли уроки, на которых ребята узнали об энергетической отрасли и компании Эн+.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Работа Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph