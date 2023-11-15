Занятия по профориентации школьников пройдут в Нижегородской области Общество

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нижегородский центр занятости населения в ходе следующей недели проведет ряд профориентационных мероприятий для юных жителей области.

В частности, на площадке Нагорного филиала 14 декабря с 14:30 до 16:30 учащимся Нижегородской православной гимназии расскажут профессиях при помощи VR-технологий в рамках программы "Мир профессий виртуальным взглядом".

Карьерные консультанты познакомят ребят с современными профессиями и их историей, а также с вызовами человечества в виртуальном пространстве с помощью VR-приложения "Навигатум".

Кроме того, 11 декабря в школе №7 Нижнего Новгорода с 14:30 до 16:30 и 13 декабря в Чистопольской школе города Бор с 10:00 до 12:00 также состоятся профориентационные занятия, где школьников познакомят с престижными видами профессий и самыми популярными направлениями профессионального обучения.

Ранее сообщалось, что сразу в двух школах Автозаводского района прошли уроки, на которых ребята узнали об энергетической отрасли и компании Эн+.