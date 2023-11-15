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Общество

Портал Нижегородской области удостоен премии "Tagline Awards 2023"

09 декабря 2023 13:15  [111] Общество
Фото: организаторы Tagline Awards 2023

Фото: организаторы Tagline Awards 2023

Официальный портал правительства Нижегородской области был удостоен высшей награды крупнейшей в Европе русскоязычной digital-премии в номинации "Лучший государственный сайт". Торжественная церемония награждения состоялась 8 декабря в Москве, где вручили приз нижегородским разработчикам сайта из IT-компании Riverstart.ru. Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что сайт был разработан с учетом интересов и потребностей жителей, инвесторов, туристов и представителей органов власти. При создании ресурса также было уделено особое внимание демонстрации работы правительства с помощью представления посетителям достижений и перспективы развития региона.

Определение лучших участников премии Tagline Awards ведется ведущими и самыми авторитетными представителями сферы медиа индустрии, среди которых арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по performance-маркетингу, разработке и другим digital-дисциплинам.

Кроме того, в текущем году за награды боролись такие именитые бренды, как "Google", "Яндекс", "Сбербанк", "Samsung" и многие другие.


СПРАВКА

Riverstart — IT-компания родом из Нижнего Новгорода. С 2012 года занимаются разработкой высоконагруженных сервисов для веба и мобайла: сайтов, порталов, CRM, LMS и ERP-систем.

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Теги:
Интернет Правительство Нижегородской области
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