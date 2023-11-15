Всероссийская конференция по вопросу терроризма прошла в Нижнем Новгороде Общество

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 8 декабря в столице региона состоялась научно-практическая конференция "Абсолютный терроризм: деструктивные течения как террористическая угроза в условиях СВО", где приняли участие порядка 200 экспертов из 45 субъектов страны.

"Для современного общества тема конференции очень актуальна. Против нашего государства развернуты три фронта: военный, экономический, информационный. И самая продолжительная и сложная - информационная война, в которой наиболее уязвимой становится молодежь", - отметил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев.

Эксперты из многих сфер подробно изучили причины возникновения деструктивных течений и социальные механизмы их регулирования, а также проработали профилактику вливания молодежи в террористические движения в реальной и виртуальной жизни.

Отмечается, что особой темой мероприятия стало обсуждение способов и практик противодействия информационной войне со стороны Украины. Так, в Нижегородской области ведется комплексная межведомственная работа по профилактике распространения деструктивных идеологий.

"В этом году вышли в свет методические материалы "Террористические и экстремистские организации, запрещенные в РФ", которые станут источником достоверной информации о деструктивных объединениях. Это важно для сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, специалистов системы образования", - отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики региона Павел Карасев.

Ранее сообщалось, что двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта.