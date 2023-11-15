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Общество

Более 9,5 тысячи вопросов направили нижегородцы на прямую линию Глебу Никитину

10 декабря 2023 11:01  [86] Общество

7 декабря состоялась ежегодная прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Как сообщили в пресс-службе облправительства, нижегородцы направили главе региона более 9,5 тысячи вопросов. Из них около 3 тысяч пришли на почту и более 6,5 тысячи поступило в кол-центр.

Самыми популярными темами обращений стали энергетика, ЖКХ и строительство сопутствующей инфраструктуры - около 3,5 тысячи вопросов были посвящены этим сферам.

Более 2 тысяч вопросов затрагивали проблемы транспорта, дорог, метро и сопутствующей инфраструктуры.

Свыше 1,2 тысячи вопросов были связаны с деятельностью администраций муниципалитетов. Порядка 950 вопросов относились к социальной политике, около 800 - медицине и здравоохранению.

Помимо того, в социальных сетях к прямой линии было опубликовано более 2,7 тысячи комментариев с вопросами и предложениями.

Как прокомментировал Глеб Никитин, по поручению президента России Владимира Путина власти регионов должны расширять возможности "обратной связи" с жителями.

"Мы делаем это на регулярной основе с помощью Центра управления регионом, коммуникации в социальных сетях и других каналов. Прямая линия – важная часть этой работы, позволяющая выявить наиболее проблемные точки и предоставляющая возможность для принятия конкретных решений. Люди не только задают вопросы, но и выдвигают предложения, дают советы. Такие моменты также очень значимы, особенно для выработки видения будущего развития территорий", - сказал губернатор Нижегородской области.

Все обращения, поступившие на прямую линию с губернатором, уже переданы профильным ведомствам для дальнейшей работы. Причём часть из них была отработана ещё до старта прямой линии. Глава региона подчеркнул, что все нижегородцы, направившие обращения, получат "обратную связь", в том числе о решении их проблем.

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Теги:
Глеб Никитин прямая линия ЦУР
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