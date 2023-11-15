Свет и воду точечно отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 11 декабря Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 11 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе запланировано отключение света с 8:00 до 17:00 в посёлке Ипподромный: ул. Снежная, 35/1; ул. Херсонская, 18, 20.

В Нижегородском районе с 11:00 до 13:00 света не будет в административных зданиях на Пискунова ул; 38, 40, 40/3; ул. Ульянова, 10д, 12 (здания педуниверситета им. Минина, консерватория им. Глинки).

Кроме того, один дом на ул. Ярославской, 2а на целый день останется без холодной воды - с 9:00 до 19:00.

В Автозаводском районе с 9:00 до 16:00 отключение электроэнергии будет производиться на ул.Краснодонцев, 2, 4; ул. Школьной, 5а; пр. Ильича, 30а, 32а.