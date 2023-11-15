Глеб Никитин: "Конституция дает правовую основу для движения вперед" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Конституции РФ.

"Ровно 30 лет назад произошло этапное событие в жизни нашей страны – принятие Конституции Российской Федерации. Конституция заложила основы для будущего развития нашей страны, определила базовые принципы жизни общества. В основном законе отразилась воля нашего народа к свободе и независимости, уважение к наследию и традициям предков, стремление строить единую страну и вместе стремиться к благополучию.

За последние десятилетия Россия прошла через огромное количество вызовов и испытаний, но каждый раз единство и вера в свои силы помогают нам, а Конституция дает правовую основу для движения вперед. Не раз значение Конституции для настоящего и будущего страны подчеркивал Президент России Владимир Путин.

В 2020 году вступили в силу поправки в Конституцию РФ, и нижегородцы вместе со всей страной проявили свою активную гражданскую позицию, подержав важные и своевременные изменения в основной закон государства.

Конституция обеспечивает права и свободы граждан, равенство перед законом. При сравнительном небольшом объеме этот фундаментальный документ регулирует все стороны жизни, касается каждой отрасли и сферы.

В этот праздник хочу пожелать каждому из нас всегда помнить о принципах, заложенных в Конституции, и быть ответственным гражданином, стремящимся к процветанию своей Родины!" - говорится в поздравлении.