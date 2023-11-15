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Общество

МегаФон: в ноябре мобильный трафик на сервисы по продаже билетов в музеи и театры вырос на 86 процентов

11 декабря 2023 12:15  [47] Общество

Общий трафик на сервисы по продаже билетов и сайты театров и концертных площадок по итогам ноября 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 86%.

Специалисты компании МегаФона провели анализ обезличенных данных пользователей и выяснили, что нижегородцы готовятся активно провести новогодние каникулы.

Одной из причин повышенного внимания нижегородцев к зрелищным представлениям, вероятно, стал ажиотаж вокруг продажи билетов на премьерный балет "Щелкунчик" в Большом театре, осенние премьеры в нижегородских театрах и гастрольные спектакли и концерты известных исполнителей.

В топ-3 самых популярных сервисов, ожидаемо, вошли Kassir.ru, Afisha.ru и Kassy.ru. При этом, в ноябре 2023 года в пятерку лидеров ворвался сайт нижегородского цирка. Количество желающих ознакомиться с программой циркового новогоднего шоу выросло по сравнению с прошлым ноябрем почти в 2,5 раза.  Более чем в 3 раза вырос интернет-трафик на сайт творческого объединения "Нетеатр", на 20% - на сайт Нижегородской филармонии.

Кроме нижегородцев, которых большинство среди посетителей местных электронных площадок по продаже билетов, интерес к порталам нижегородских театров проявляют также представители 70 регионов страны. Больше всего среди них москвичей, жителей Санкт-Петербурга, а также соседних Владимирской и Кировской областей.

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