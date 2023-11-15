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Бизнес

В Нижнем Новгороде в шесть раз вырос спрос на умные устройства для бизнеса

11 декабря 2023 12:45  [120] Бизнес

Компания МТС проанализировала использование IoT-сервисов на бизнес-рынке Нижнего Новгорода.

Спрос на умные устройства с начала 2023 года увеличился в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом самый большой рост показали устройства для сферы ЖКХ - счетчики потребления электроэнергии и домофоны.

Основными "потребителями" IoT-устройств являются застройщики, сетевые организации и гарантирующие поставщики, которые внедряют счетчики учета электроэнергии на стадии строительства зданий – их доля в общем портфеле новых подключений достигает 80%. Решение позволяет удаленно контролировать состояние оборудования на сетях и получать в режиме реального времени данные о показаниях счетчиков. По оценке специалистов МТС, в ближайшие годы спрос на технологии "интернета вещей" в российском ЖКХ будет только расти: общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов в России к 2025 году может увеличиться до 39 млн единиц - ими будет оснащена каждая вторая квартира. 

Помимо этого, спрос на IoT-устройства растет в сфере цифровой недвижимости. Порядка 15% подключений приходится на умные домофоны. Решение позволяет жителям дистанционно контролировать доступ в подъезд и на придомовую территорию, удаленно открывать дверь, говорить с посетителями через видеомодуль и просматривать данные с видеокамер через мобильное приложение. 

Еще около 5% умных устройств внедряется в системы защиты от протечек, устройства сбора и передачи данных, датчики давления и трекеры мониторинга транспорта. Последние позволяют контролировать перемещения транспорта, определять местоположение водителей и курьеров, ставить задачи персоналу, в автоматическом режиме распределять входящие заявки между сотрудниками в зависимости от их загруженности и локации. Чаще всего мониторинг автопарка и персонала подключают транспортные предприятия, логистические компании, курьерские службы и сервисы доставки.

"МТС сегодня предлагает создавать единую цифровую экосистему, которая способна обеспечить оптимизацию многих бизнес-процессов. При этом внедрение цифровых решений в бизнесе, в конечном итоге, положительно сказывается и на простых нижегородцах, позволяя создать комфортные и безопасные условия для жизни. Мы уверены, что спрос на подобные сервисы будет только расти спрос на умные сервисы только растет", - отметил директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

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Теги:
МТС
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