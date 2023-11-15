Несколько магнитных бурь накроют Землю в декабре Общество

Фото: с сайта tesis.lebedev.ru

Магнитные бури уровня G1 обрушатся на Землю в третьей декаде декабря. Об этом предупредили учёные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно информации, магнитосфера нашей планеты будет неспокойной 18, 19 и 22 декабря.

Кроме того, магнитная буря прогнозируется в ночь с 31 декабря на 1 января.

Стоит отметить, что мощность магнитных бурь оценивают по пятибалльной шкале, и G1 — самый слабый уровень. Но даже он становится причиной полярных сияний, которые могут наблюдать в том числе жители Центральной России. Самый высокий класс G5 присваивают экстремально сильной буре: она оказывает влияние на спутники, радиосвязь и электрические сети.

Как прокомментировал телеканалу "360" доцент МФТИ Владимир Бабинцев, во время магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение, - поскольку магнитное поле оказывает влияние на кровь.Чаще всего последствия ощущают на себе те, кто имеет хронические заболевания сосудов, сердца, эндокринной системы и дыхательных путей.