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Общество

ОМК поддержала издание книги о наследии Владимира Шухова

11 декабря 2023 14:43  [101] Общество
Фото: Евгений Ханай

Фото: Евгений Ханай

Издание, посвященное архитектурным работам русского инженера и изобретателя Владимира Шухова, вышло в свет в России при поддержке ОМК. 

Двухтомник "Гений легких конструкций. Владимир Шухов (1853-1939)" был подготовлен международной группой авторов под руководством профессора Райнера Грефе (Австрия), одного из главных мировых исследователей творчества русского инженера.

По итогам экспедиций в разных странах, в том числе в России, авторы изучили и описали десятки архитектурных конструкций Шухова. Это издание – наиболее объемный и масштабный труд о творческом наследии Шухова из всех ранее опубликованных на русском языке и самое полное описание его архитектурных конструкций.

Книга, впервые опубликованная в 2021 году в Германии, получила русский перевод и была издана в России благодаря поддержке ОМК. Большую часть изданного тиража компания безвозмездно направит в российские научные институты, профильные учебные заведения и музеи.

Презентация издания прошла в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева в Москве. В мероприятии приняли участие президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева, кандидат искусствоведения Наталья Шашкова, руководитель фонда "Шуховская башня", правнук инженера Владимир Шухов, председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых, председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых, архитекторы, ученые, сотрудники музеев и архивов. 

"Для нас сегодня большой день: наше произведение, посвященное Владимиру Шухову, вышло на его родине, на русском языке. Надеемся, что эта публикация станет импульсом к новым исследованиям творчества Шухова и сохранению объектов, которые он создал. ОМК всегда оказывала большую помощь в наших исследованиях. Культуру в компании ценят очень высоко. Мы благодарны ОМК и рады, что публикация состоялась", – отметил руководитель авторского коллектива книги, профессор Райнер Грефе.

"Выход книги – значимое событие. Она адресована широкому кругу читателей, которые интересуются архитектурой и инженерной наукой, и молодому поколению, для которого Владимир Шухов станет примером новаторства на жизненном пути. Значительную часть тиража мы планируем передать учебным, научным заведениям, музеям, чтобы как можно больше людей открыли для себя гений Шухова. Уверен, что молодые люди, прочитав эту книгу, выберут профессию инженера, и это – здорово. Огромное спасибо профессору Райнеру Грефе, он провел очень глубокое исследование, провел его с большим вдохновением и любовью", – отметил председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых на презентации книги.

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Теги:
Литература ОМК
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