Нижегородский филиал "Т Плюс" проводит конкурс работ на темы энергетики в лицее №38 Нижнего Новгорода Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" проводит ежегодный конкурс ученических работ на темы энергетики в лицее №38 Нижнего Новгорода с углубленным изучением физики и технических дисциплин.

Творческое соревнование учащихся лицея проходит 18-й раз в рамках совместного проекта "Человек и энергия". Его участникам в этом году предложена тема "Тепловая энергетика: новые идеи и решения". Старт конкурса по традиции был приурочен к проведению в лицее Декады энергетики. Перед этим старшеклассники лицея побывали на Сормовской ТЭЦ. Лицеистов также пригласили на онлайн экскурсию в виртуальный музей ПАО "Т Плюс" на сайте tplusmuseum.ru.

"Проект "Человек и энергия" существует с 2006 года. В стенах лицея №38 учащиеся получают глубокие знания физики с упором на прикладные, технические дисциплины, и наша цель – заинтересовать этих одаренных старшеклассников энергетикой. Надеемся, что для кого-то из них знакомство с современными энергообъектами и участие в конкурсе станет первым шагом в эту профессию", – отмечает руководитель регионального центра стратегический коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.

Итоги конкурса будут подведены в марте следующего года.