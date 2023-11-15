Нижегородское Заксобрание организует викторину для учащихся в "Школе 800" в День Конституции РФ Общество

В День Конституции РФ в корпусе "Верхние Печеры" нижегородской "Школы 800" Заксобрание региона организует и проведет квиз-игру для учащихся 7-9 классов.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, инициатором проведения мероприятия выступил аппарат Законодательного Собрания Нижегородской области.

Целью акции является акцентирование внимания школьников на важности знания законов и истории страны.

Также школьники познакомятся с работой законодательных органов и узнают об особенностях госслужбы.

В "Школе 800" выступит руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров. Он расскажет о работе нижегородских депутатов, истории регионального парламента и ответит на вопросы школьников о государственной службе.