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Общество

Нижегородское Заксобрание организует викторину для учащихся в "Школе 800" в День Конституции РФ

11 декабря 2023 15:23  [114] Общество

В День Конституции РФ в корпусе "Верхние Печеры" нижегородской "Школы 800" Заксобрание региона организует и проведет квиз-игру для учащихся 7-9 классов. 

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, инициатором проведения мероприятия выступил аппарат Законодательного Собрания Нижегородской области.

Целью акции является акцентирование внимания школьников на важности знания законов и истории страны.

Также школьники познакомятся с работой законодательных органов и узнают об особенностях госслужбы.

В "Школе 800" выступит руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров. Он расскажет о работе нижегородских депутатов, истории регионального парламента и ответит на вопросы школьников о государственной службе.

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Теги:
День Конституции Законодательное собрание
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