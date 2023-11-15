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Общество

"Профилактике терроризма" обучили в НГЛУ педагогов и госслужащих

11 декабря 2023 16:30  [94] Общество
Слушатели получили практические знания об основных факторах возникновения и распространения террористических проявлений на территории РФ. Фото пресс-службы НГЛУ.

Слушатели получили практические знания об основных факторах возникновения и распространения террористических проявлений на территории РФ. Фото пресс-службы НГЛУ.

На площадках Центра непрерывного повышения профессионального мастерства и Центра комплексной безопасности НГЛУ им. Н.А. Добролюбова реализована бесплатная программа повышения квалификации "Профилактика терроризма". Образовательное мероприятие проведено в рамках государственного задания по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма, полученного от Министерства высшего образования и науки Российской Федерации.

Участниками программы являлись учителя школ и гимназий, преподаватели колледжей и вузов, сотрудники различных министерств и ведомств регионального уровня, муниципальных администраций, ФСИН, МВД, МЧС. Программа была направлена на формирование у слушателей представлений о внешних и внутренних террористических угрозах национальной безопасности РФ, структуре, правовых и организационных основах функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму; овладение слушателями необходимыми знаниями о содержании деятельности субъектов государственного и муниципального управления по профилактике терроризма; привитие слушателям умений, связанных с анализом и оценкой информации о возможных террористических угрозах на участке профессиональной деятельности и функциональной ответственности по занимаемой должности; выработку у слушателей умений и навыков организации взаимодействия с другими субъектами противодействия терроризму, разработки типовых служебных документов, отражающих порядок действий должностных лиц органов государственного и муниципального управления при реализации мероприятий по профилактике терроризма.

По итогам обучения слушатели получили практические знания о современном состоянии теории и практики деятельности органов государственной власти Российской Федерации по противодействию терроризму, правовых основах международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, основных внешних и внутренних факторах, обусловливающих возникновение и распространение террористических проявлений на территории РФ, основных направлениях реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, дополнительных мерах обеспечения безопасности, реализуемых субъектами противодействия терроризму.По окончании программы слушателям выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

"Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова является федеральной инновационной площадкой с несколькими программами, в числе которых – "Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды". В 2023 году НГЛУ получил государственное задание от Министерства высшего образования и науки по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма. В рамках реализации государственного задания НГЛУ разработал план мероприятий, который объединил просветительские, воспитательные и образовательные форматы", - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова.

 

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