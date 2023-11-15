Нижегородские дорожные службы готовятся к сильным снегопадам Общество

В ближайшие дни в Нижнем Новгороде может выпасть до 30 см снега.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии, городские службы уже начали подготовку к сильным снегопадам.

По словам главы ведомства Андрея Житникова, усиленная работа на городских магистралях уже ведется, коммунальщики чистят дороги и вывозят снег.

Кроме того, с учетом прогноза погоды увеличен объем посыпаемых противогололедных материалов.

"По-прежнему при снегопаде комбинированные дорожные машины будут проводить прометание автомагистралей с интенсивным движением, а уборка снега будет осуществляться уже после посыпки и прометания. Работы будут цикличными по мере выпадения осадков", - отметил Андрей Житников.

Первоочередные снегоуборочные работы организуют на подъемах и спусках, участках с ограниченной видимостью. Далее уборка снега будет проведена на остановочных павильонах, пешеходных переходах, подходах и подъездах к социальным учреждениям.

Ранее глава города Юрий Шалабаев в связи наступившими холодами рекомендовал ресурсоснабжающим организациями и ДУКам усилить контроль за бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения. "Теплоэнерго" также переходит на особый режим работы. Котельные работают в усиленном режиме с учетом низких температур. Увеличен контроль за сетями и оборудованием, организовано круглосуточное дежурство ответственных подразделений, увеличено количество объездов теплосетей, особое внимание уделяют так называемым «воздушкам», теплосетям, которые расположены над землей. Если вы увидели любые неполадки (парение, утечки), незамедлительно сообщите в ЕДДС города или на горячую линию ресурсоснабжающих организаций", - заявил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что потепление и сильные снегопады придут в Нижегородскую область на этой неделе.