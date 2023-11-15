Егор Поляков представил опыт Нижегородской области по внедрению ИИ на стратсессии в Москве Общество

Фото: Telegram-канал Егор Поляков

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил опыт внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в работу МФЦ на стратегической сессии "Э+Регионы. Интеллектуальная зрелость системы региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации".

Как рассказал Егор Поляков в своем Telegram-канале, мероприятие состоялось на площадке АНО "Цифровая экономика" в Москве и было посвящено интеллектуальной зрелости органов исполнительной власти регионов.

"К внедрению искусственного интеллекта в МФЦ мы подходим комплексно. С декабря 2023 года в МФЦ региона "работает" голосовой робот, который может вести предварительную запись и сообщает о готовности документов к выдаче. Он владеет информацией о режимах работы и адресах отделов МФЦ", - отметил замгубернатора Нижегородской области.

По его словам, за первые недели работы на голосового робота переведены свыше 11 процентов всех коммуникаций, и этот процент продолжает расти.

Кроме того, работу сотрудников МФЦ также оценивает ИИ (речевая аналитика). Предполагается, что технология ИИ со временем должна появиться во всех колл-центрах региона.

Ранее сообщалось, что более 2,1 млн услуг оказано гражданам МФЦ Нижегородской области за девять месяцев 2023 года.

Напомним, что новое отделение МФЦ открыли в Городце 1 декабря.