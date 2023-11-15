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Общество

Егор Поляков представил опыт Нижегородской области по внедрению ИИ на стратсессии в Москве

11 декабря 2023 18:37  [114] Общество
Фото: Telegram-канал Егор Поляков

Фото: Telegram-канал Егор Поляков

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил опыт внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в работу МФЦ на стратегической сессии "Э+Регионы. Интеллектуальная зрелость системы региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации".

Как рассказал Егор Поляков в своем Telegram-канале, мероприятие состоялось на площадке АНО "Цифровая экономика" в Москве и было посвящено интеллектуальной зрелости органов исполнительной власти регионов.  

"К внедрению искусственного интеллекта в МФЦ мы подходим комплексно.  С декабря 2023 года в МФЦ региона "работает" голосовой робот, который может вести предварительную запись и сообщает о готовности документов к выдаче. Он владеет информацией о режимах работы и адресах отделов МФЦ", - отметил замгубернатора Нижегородской области.

По его словам, за первые недели работы на голосового робота переведены свыше 11 процентов всех коммуникаций, и этот процент продолжает расти. 

Кроме того, работу сотрудников МФЦ также оценивает ИИ (речевая аналитика). Предполагается, что технология ИИ со временем должна появиться во всех колл-центрах региона.

Ранее сообщалось, что более 2,1 млн услуг оказано гражданам МФЦ Нижегородской области за девять месяцев 2023 года.

Напомним, что новое отделение МФЦ открыли в Городце 1 декабря.

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Теги:
МФЦ Технологии
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