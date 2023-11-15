Нижегородские проекты завоевали шесть наград на премии Russian Traveler Awards 2023 Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги ежегодной премии Russian Traveler Awards 2023 подвели в Москве 11 декабря. По результатам народного голосования и оценкам экспертов нижегородские проекты завоевали шесть наград в различных номинациях премии.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов региона, ярмарочные пирожки "На один укус" стали победителем номинации "Национальное блюдо/продукт". День молодежи, проходивший в Нижнем Новгороде в этом году, завоевал сразу два места - первое в номинации "Фестиваль/праздник" по мнению жюри и второе - по итогам народного голосования.

На третьем месте оказались казаковская филигрань - в номинации "Народный промысел", озеро Тосканка - в номинации "Природный объект" и экскурсии на судне на подводных крыльях "Валдай 45Р" - в номинации "Экскурсионный туристический маршрут".

"Эти победы в очередной раз подтверждает статус Нижегородской области как одного из ключевых туристических центров России. Мы не просто привлекаем гостей в регион, мы предлагаем им высокое качество туристических продуктов и услуг. Во многом это результат нашей работы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев рассказал, что в ходе церемонии вручения премии был презентован зимний номер журнала Russian Traveler, на обложке которого изображен Нижний Новгород. Для читателей журнала подготовлен большой материал о том, как можно провести выходные в Нижегородской области: куда сходить, что посмотреть, где поесть и какие сувениры привезти из путешествия.

"В этом году Нижегородская область уже получила статус региона событийного туризма в Russian Event Awards и стала "Регионом года" по версии Russian Creative Awards. Новые победы - уже в премии Russian Traveler Awards - свидетельствуют о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы, безусловно, будем и дальше стремиться к новым высотам и достижениям", – сказал Сергей Яковлев.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. На данный момент нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма".