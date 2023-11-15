Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2023 19:02  [112] Нижегородские проекты завоевали шесть наград на премии Russian Traveler Awards 2023
11 декабря 2023 18:37  [115] Егор Поляков представил опыт Нижегородской области по внедрению ИИ на стратсессии в Москве
11 декабря 2023 18:15  [117] ЗСНО стало победителем Всероссийского конкурса массового рационализаторства
11 декабря 2023 18:04  [126] Более 6500 мусорных контейнеров закуплено в Нижегородской области в 2023 году
11 декабря 2023 17:25  [144] Нижегородские дорожные службы готовятся к сильным снегопадам
11 декабря 2023 17:13  [133] ОКН "Дом купца Башкирова" в Городце планируется изъять у собственника
11 декабря 2023 16:30  [156] "Профилактике терроризма" обучили в НГЛУ педагогов и госслужащих
11 декабря 2023 16:10  [166] Нижний Новгород вошёл в топ-5 городов по сдаче старой электроники в ноябре
11 декабря 2023 15:55  [164] Нижегородские школьные СМИ приглашают принять участие в региональном конкурсе видеороликов
11 декабря 2023 15:46  [156] "Поезда здоровья" в 2023 году посетили более 750 нижегородских населенных пунктов
Общество

Нижегородские проекты завоевали шесть наград на премии Russian Traveler Awards 2023

11 декабря 2023 19:02  [112] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги ежегодной премии Russian Traveler Awards 2023 подвели в Москве 11 декабря. По результатам народного голосования и оценкам экспертов нижегородские проекты завоевали шесть наград в различных номинациях премии.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов региона, ярмарочные пирожки "На один укус" стали победителем номинации "Национальное блюдо/продукт". День молодежи, проходивший в Нижнем Новгороде в этом году, завоевал сразу два места - первое в номинации "Фестиваль/праздник" по мнению жюри и второе - по итогам народного голосования.

На третьем месте оказались казаковская филигрань - в номинации "Народный промысел", озеро Тосканка - в номинации "Природный объект" и экскурсии на судне на подводных крыльях "Валдай 45Р" - в номинации "Экскурсионный туристический маршрут". 

"Эти победы в очередной раз подтверждает статус Нижегородской области как одного из ключевых туристических центров России. Мы не просто привлекаем гостей в регион, мы предлагаем им высокое качество туристических продуктов и услуг. Во многом это результат нашей работы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев рассказал, что в ходе церемонии вручения премии был презентован зимний номер журнала Russian Traveler, на обложке которого изображен Нижний Новгород. Для читателей журнала подготовлен большой материал о том, как можно провести выходные в Нижегородской области: куда сходить, что посмотреть, где поесть и какие сувениры привезти из путешествия.

"В этом году Нижегородская область уже получила статус региона событийного туризма в Russian Event Awards и стала "Регионом года" по версии Russian Creative Awards. Новые победы - уже в премии Russian Traveler Awards - свидетельствуют о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы, безусловно, будем и дальше стремиться к новым высотам и достижениям", – сказал Сергей Яковлев.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. На данный момент нацпроект включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов" и "Совершенствование управления в сфере туризма".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph