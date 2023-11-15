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Общество

Свет и ГВС точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 12 декабря

12 декабря 2023 09:25  [39] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 12 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в частном секторе микрорайона Лапшиха: ул. Кузнечихинская, 49-67 (нечет.); Кузнечихинский проезд - все дома; ул. Норвежская, 8, 6/3; ул. Плетневская - все дома. Кроме того, свет отключат в многоквартирных домах на ул. Бориса Корнилова, 2, 4; ул. Надежды Сусловой,13, 15/2.

Также на ул. Надежды Сусловой в домах № 12/1, 12/2, 20 с 9:00 до 16:00 будет отключена горячая вода.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 свет планируют отключить на Ивановском съезде, 3, 5, 7, 9; в Казарменном переулке, 1; на ул. Кожевенной, 1б, 2, 6-14, 18; в пер. Кожевенном, 8/8; на ул. Магистратской, 1; на Нижне-Волжской набережной, 4; в Рыбном переулке, 4а, 4, 6, 8, 5/9.

В Сормовском районе с 9:00 до 12:00 отключение электричества будут производить в Копосове по адресам: пер. Керамический, 1-18; пер. Копосовский, 6-11, 125; пер. Кровельный, 1-24; ул. Новые Полянки, 8, 12, 14, 16-43в, 49а.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители Княжихи: ул. Карпинского, 11, 13а, 15, 17, 19, 21-37, 39-42, 48, 50, 52; ул. Красных Зорь, 108, 192-205, 207, 209.

В Приокском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены дома в Дубёнках: ул. Горная, 33-43 (нечет.), 52-80 (чет.); Двинский проезд, 26б, 28; ул. Карбышева, 2, 4, 6, 6а, 8, 29, 31, 33, 35, 37а; ул. Крымская - все дома.

В Ленинском районе с 9:00 до 13:00 без света останутся дома на Красной этне: ул. Ангарская, 1-41; ул. Газетная, 1-33 (нечет.); ул. Ижевская, 58; ул. Севастопольская, 27, 28, 30а.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на Молитовке: ул. Баумана, 7-41 (нечет.); пер. Вайгач, 1-14 (нечет.); ул. Заводская, 10а, 10б, 16, 17; ул. Каширская, 2; ул. Матросская, 1-32 (нечет.).

С 13:00 до 16:00 аналогичные неудобства придётся терпеть жителям многоквартирных домов по пр. Ленина:15, 15А, 15/1, 17, 19, 19А, 19Б.

В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии запланировано в Доскине: ул. Береговая, 1-14; ул. Героя Советского Союза Бахтина, 1-10; ул. Достоевского, 126; ул. Заслонова, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 16, 18; ул. Мелентьева, 1-22; ул. Советская, 126, 128, 130; ул. Советской Милиции, 1-10; ул. Талалихина, 1-7.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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