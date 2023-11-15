Юрий Шалабаев: Согласно Конституции каждый из нас является единственным источником власти в стране Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил своё обращение к горожанам в День Конституции.

"Друзья, сегодня День Конституции! Именно с главного закона каждый россиянин начинает изучать правовое устройство нашей страны, наши самые важные принципы и ценности", - указал мэр.

"Согласно Конституции, именно наш многонациональный народ, то есть каждый из нас, является единственным источником власти в нашей стране. Сейчас, помимо выборов, появляется все больше механизмов, с помощью которых граждане могут реализовать свои конституционные права и напрямую влиять на жизнь вокруг. Это и рейтинговые голосования по нацпроекту "Жильё и городская среда", и программа инициативного бюджетирования "Вам решать", и общественные слушания по городскому бюджету, и разнообразные каналы обратной связи, с помощью которых можно высказать своё мнение", - отметил Юрий Шалабаев

"Пожалуйста, не пренебрегайте этими возможностями, нам необходимо слышать вас, чтобы эффективнее делать свою работу", - добавил глава Нижнего Новгорода.