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Экскурсии в Домбае: что посмотреть?

12 декабря 2023 11:50  [68]

Домбай – популярный горнолыжный курорт, который посещают туристы со всей России и ближнего зарубежья. Экскурсии в Домбае – это отличная возможность увидеть достопримечательности местности во всей красе. Перед туристами предстают величественные горы, многочисленные родники с чистейшей водой, водопады и бескрайние равнины. К тому же, можно надышаться чистейшим воздухом и посмотреть на другие красоты Кавказа. Ни один турист не останется равнодушным.

Основные достопримечательности Домбая, которые стоит посетить

Домбай богат на красивые места с вековой историей. Каждый человек, который побывает тут, сможет отдохнуть душой и провести время с пользой.

Если удалось приехать на Домбай, то первым делом стоит посмотреть на следующие достопримечательности:

  1. Домбайская поляна

Домбай давно считается крупным туристическим центром, и любители горнолыжного спорта приезжают сюда каждый год, чтобы покататься с крутых склонов и просто отдохнуть от городской суеты.

Для туристов тут созданы все условия. Есть гостиницы и рестораны, где можно полакомиться национальными блюда, многочисленные магазины и прочие объекты инфраструктуры, которые позволяют почувствовать себя на самом лучшем горнолыжном курорте.

  1. Ущелье Аманауз

Посетить ущелье обязательно стоит. Даже в солнечную погоду тут довольно мрачно. Все дело в том, что по обе стороны ущелья высятся огромные черные скалы. Над ущельем часто висят тучи, а также опускается туман.

Зимой сюда лучше не ходить, потому что с крутых склонов сходят лавины. Даже летом тут сохраняется снег. Это остатки лавин, которые уже успели подтаять.

  1. Суфруджинские водопады

Подниматься к Сйфруджинским водопадам лучше всего в середине лета. Дорога к ним будет сложной и неподготовленному туристу будет непросто преодолеть это путь. Где-то в середине пути тропа обрывается и приходится перелезать через камни и даже подниматься на скалы. Потом на пути появляется небольшая речка. После нее путь идет вверх, и чтобы подобраться к водопадам следует карабкаться в горы.

Суфруджинские водопады – уникальное место. Описать их красоту словами не просто. Наверное, в мире нет ничего похожего. Стоит только взглянуть на них и сразу же проблемы и усталость уйдут на второй план.

  1. Турье озеро

Турье озеро окружено ледника. Они питают его и даже в самую сильную жару около него прохладно. Лед начинает таять только в середине лета. Тут царит атмосфера спокойствия и умиротворения.

Люди, которые проделали длинный путь, могут устроить тут привал и отдохнуть, чтобы продолжить свое путешествие.

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