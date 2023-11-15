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Общество

Выявлять деструктивное воздействие соцсетей на молодежь обучили в НГЛУ

12 декабря 2023 12:45  [40] Общество
Те, кто прошел повышение квалификации по данной программе, смогут составить ядро кибер-дружины в своей организации. Фото пресс-службы НГЛУ.

Те, кто прошел повышение квалификации по данной программе, смогут составить ядро кибер-дружины в своей организации. Фото пресс-службы НГЛУ.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства и Центр комплексной безопасности НГЛУ им. Н.А. Добролюбова реализовали бесплатную программу повышения квалификации "Основы профилактики деструктивного социального воздействия на молодежь в сети интернет в социальных сетях".

Образовательное мероприятие проводилось в рамках государственного задания по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма, полученного от Министерства высшего образования и науки.

Цель программы: формирование умений и навыков слушателей в сфере профилактики деструктивных форм поведения обучающихся образовательных организаций региона в информационной среде; обучение специалистов по работе с молодежью современным методам и технологиям выявления и предупреждения девиаций, обусловленных внешними воздействиями информационного общества, социальных сетей.

В целевую группу программы вошли различные категории слушателей: специалисты управлений и отделов образования, воспитатели детских садов, учителя школ и гимназий, преподаватели колледжей и вузов, сотрудники различных министерств и ведомств региона, администраций муниципального уровня, воспитатели детских домов и социальных центров, сотрудники МВД.

В ходе программы слушателям были предложены: комплексная разработка методических материалов для реализации программ и мероприятий по социально-педагогической поддержке обучающихся; разработка методических материалов для консультирования обучающихся по построению социальных отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям; организационно-методическое сопровождение взаимодействия с институтами социализации по социально-педагогической поддержке обучающихся, в основе которого лежит анализ ценностных ориентаций современной молодежи с учетом фактора внешнего информационного воздействия через сеть Интернет. По окончании программы слушатели получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

"Лингвистическая безопасность, когнитивная безопасность, безопасность образовательной среды являются теми сферами, в которых эксперты НГЛУ проводят научные исследования, используемые впоследствии государственными и силовыми структурами, - говорит научный руководитель программы, ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. - Те, кто прошел повышение квалификации по данной программе, смогут составить ядро кибер-дружины в своей организации, которая будет противостоять когнитивным угрозам как внутри организации, так и в регионе, и стране в целом".

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Теги:
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