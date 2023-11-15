Нижегородец оплатил более 60 штрафов ГИБДД после ограничений на право управления автомобилем Общество

Житель Ковернинского района оплатил 64 штрафа ГИБДД на общую сумму 41 тыс. рублей только после введенных в отношении него ограничений, в том числе и на право управления автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Согласно информации, после возбуждения исполнительных производств в отношении должника судебным приставом был предпринят ряд мер, направленных на погашении задолженности.

В том числе, был наложен арест на все счета в кредитных организациях а также было вынесено решение о запрете регистрационных действий на автомобиль.

Также пристав направил заявление в суд об ограничении права выезда должника за пределы России, и о приостановлении пользования специальным правом на управление транспортными средствами.

Примененные меры принесли результат: как только гражданин получил исковое заявление, он сразу же оплатил все накопленные штрафы и исполнительский сбор в сумме 71 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородец выплатил долг в 500 тысяч рублей после ареста счетов и обременения по двум машинам.