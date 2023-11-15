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Бизнес

Сеть магазинов "Связной" официально объявили банкротом

12 декабря 2023 14:51  [100] Бизнес

Фото: с сайта svyaznoy.ru

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера "Связной", который в прошлом являлся одним из крупнейших в стране. Об этом сообщило РИА "Новости".

В отношении организации открыта процедура конкурсного производства.

Напомним, ещё в феврале текущего года Нижегородская инспекция труда озвучила информацию, что ООО "Сеть "Связной" планирует обратиться в арбитражный суд для запуска процедуры банкротства, в связи с чем ведомство приняло меры инспекторского реагирования для недопущения нарушений трудового законодательства в отношении рабочих мест.

По информации телеканала "360", начальную процедуру банкротства организации суд запустил в июне, после заявления компании, что она обанкротилась. На тот момент ритейлер задолжал кредиторам около 53,9 млрд рублей.

При этом временный управляющий организации Антон Сычёв заявил, что проведённый им финансовый анализ выявил признаки преднамеренного банкротства.

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Теги:
Банкротство Связь Торговля
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