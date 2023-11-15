В НГЛУ обучили организации антитеррористической защищенности школ и вузов Общество

Слушатели программы высоко оценили ее содержание и организацию обучения Фото: пресс-служба НГЛУ

Руководители образовательных учреждений, а также должностные лица, осуществляющие непосредственное руководство деятельностью работников на объектах образовательных организаций, стали участниками бесплатной программы повышения квалификации "Организационно-управленческие меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций высшего образования", организованной Центром непрерывного повышения профессионального мастерства и Центром комплексной безопасности НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Образовательное мероприятие проводилось в рамках государственного задания по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма, полученного от Министерства высшего образования и науки.



Программа разработана в соответствии с актуальными требованиями к обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных организациях. В содержательной части программы учтены требования "Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих", предъявляемые к государственным служащим, занимающимся профессиональной служебной деятельностью по регулированию в сфере профилактики терроризма.



По итогам обучения по программе слушатели получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Слушатели программы высоко оценили ее содержание и организацию обучения. Ольга Тарасова, преподаватель нижегородского вуза, отмечает: "Каждый год события в образовательном пространстве страны демонстрируют нам высочайшую актуальность подготовки образовательных кадров в сфере противостояния антитеррористической угрозе. Кроме того, многое меняется в организации учебного процесса, и необходимо учитывать особенности внешней среды, обеспечивая правильную образовательную межличностную коммуникацию. Особо хотелось поблагодарить преподавателей-экспертов, которые оперативно реагировали на комментарии слушателей и давали полезную обратную связь".