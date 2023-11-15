Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2023 15:32  [18] Вакцина против кори поступит в Нижегородскую область в I квартале 2024 года
12 декабря 2023 15:00  [94] В НГЛУ обучили организации антитеррористической защищенности школ и вузов
12 декабря 2023 14:31  [126] Заслуженных работников образования наградили в Нижнем Новгороде
12 декабря 2023 13:58  [119] Состоящих на учете у нарколога водителей лишили прав в Городце
12 декабря 2023 13:30  [126] ОМК поддержала проект центра инклюзивного творчества "Марсель" в Выксе
12 декабря 2023 13:08  [138] Нижегородец оплатил более 60 штрафов ГИБДД после ограничений на право управления автомобилем
12 декабря 2023 12:45  [136] Выявлять деструктивное воздействие соцсетей на молодежь обучили в НГЛУ
12 декабря 2023 12:36  [329] Владимир Путин подписал указ о награждении трех нижегородцев
12 декабря 2023 12:19  [145] Более 500 единиц техники задействовано в уборке снега в Нижнем Новгороде
12 декабря 2023 12:08  [146] Новый ФАП для 500 местных жителей открылся в селе Пожарки Сергачского округа
Общество

В НГЛУ обучили организации антитеррористической защищенности школ и вузов

12 декабря 2023 15:00  [94] Общество
Слушатели программы высоко оценили ее содержание и организацию обучения

Слушатели программы высоко оценили ее содержание и организацию обучения

Фото: пресс-служба НГЛУ

Руководители образовательных учреждений, а также должностные лица, осуществляющие непосредственное руководство деятельностью работников на объектах образовательных организаций, стали участниками бесплатной программы повышения квалификации "Организационно-управленческие меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций высшего образования", организованной Центром непрерывного повышения профессионального мастерства и Центром комплексной безопасности НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Образовательное мероприятие проводилось в рамках государственного задания по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма, полученного от Министерства высшего образования и науки.

Программа разработана в соответствии с актуальными требованиями к обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных организациях. В содержательной части программы учтены требования "Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих", предъявляемые к государственным служащим, занимающимся профессиональной служебной деятельностью по регулированию в сфере профилактики терроризма.

По итогам обучения по программе слушатели получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Слушатели программы высоко оценили ее содержание и организацию обучения. Ольга Тарасова, преподаватель нижегородского вуза, отмечает: "Каждый год события в образовательном пространстве страны демонстрируют нам высочайшую актуальность подготовки образовательных кадров в сфере противостояния антитеррористической угрозе. Кроме того, многое меняется в организации учебного процесса, и необходимо учитывать особенности внешней среды, обеспечивая правильную образовательную межличностную коммуникацию. Особо хотелось поблагодарить преподавателей-экспертов, которые оперативно реагировали на комментарии слушателей и давали полезную обратную связь".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph