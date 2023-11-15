Депутаты Дзержинска осмотрели ход строительства школы №10 Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска провели выездное заседание комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту. Местом встречи стала строительная площадка школы № 10 по улице Клюквина.

Участниками выезда стали и представители других комитетов Думы. Также присутствовали руководители профильных ведомств администрации города Дзержинска, Корпорации развития Нижегородской области и компании застройщика ООО «АМТ-Групп». Депутаты проверили ход и объёмы работ, оценили качество. На сегодняшний день возведение самой «коробки» учебного заведения почти завершено.

«На сегодняшний день закончены работы по монтажу металлоконструкций. На 90 процентов завершено заполнение каркаса, укладка наружных стен. На треть завершены работы по фасаду здания, также на треть выполнено заполнение оконных проёмов. Есть небольшое отставание. Но до конца года мы это наверстаем», - рассказал заместитель директора по строительству ООО «АМТ-Групп» Иван Белоусов.

Как рассказали строители, сейчас они выполняют работы, которые допускается проводить при минусовых температурах. Когда в здание начнёт поступать отопление, - а это будет в январе, они приступят к работам, которые по технологии выполняются при плюсовых температурах. Работы по плану должны закончить весной.

«Сроки, конечно, сжатые. Безусловно, мы не хотели бы, чтобы это повлияло на качество работ. Но все депутаты отмечают, что подрядчик опытный и добросовестно относится к выполнению работ. На сегодняшний день сроки совпадают с заявленными ранее. У нас есть все основания надеяться, что работы будут сделаны вовремя и с надлежащим качеством», - отметил председатель комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту Александр Терентьев.

Напомним, строительство школы N 10 им. А. Молева в Дзержинске осуществляется в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного между дочерней организацией Корпорации развития Нижегородской области и Правительством Нижегородской области. Здание школы предусматривает переменную этажность от трех до четырех этажей. Ее общая площадь составит 23350 кв. метров.

«Дзержинску нужны новые современные школы, где дети будут не только с удовольствием учиться, но и посещать различные кружки и спортивные секции. Школа им. А.Молева должна стать именно такой и украсить исторический район города. Постоянный контроль строительства объекта со стороны администрации города и депутатов Думы Дзержинска будет продолжен. Пока нареканий к подрядной организации нет, здание подведено под крышу. Ждем старта внутренних работ и подбираем вместе с Корпорацией развития региона оборудование для профильных классов», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Депутаты Думы Дзержинска ознакомились с ходом работ и задали интересующие их вопросы. Один из них касался парковочных мест рядом со зданием школы. Точнее с их отсутствием. Председатель комитета по строительству, архитектуре и землепользованию Думы г. Дзержинска Юрий Шахунц отметил, что его необходимо решать сейчас, пока учебное заведение ещё не на стадии строительства.

«Мы будем поднимать вопрос с парковками на ближайшем заседании комитета. Необходимо, чтобы рядом со школой были разгрузочные «карманы», чтобы беспрепятственно высаживать детей. Необходимо подумать о безопасности детей», - отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и землепользованию Думы г. Дзержинска Юрий Шахунц.

Ближайшее заседание комитета по строительству, архитектуре и землепользованию Думы г. Дзержинска состоится 14 декабря. Отметим, что это уже не первое выездное заседание депутатов Думы Дзержинска на строительную площадку школы №10. В рамках своей деятельности они тщательно контролируют ход работ.