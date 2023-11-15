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Общество

Слушатели курсов НГЛУ научились эффективно адаптировать иностранных студентов

12 декабря 2023 17:30  [110] Общество
По итогам обучения по программе слушатели получили удостоверение о повышении квалификации

По итогам обучения по программе слушатели получили удостоверение о повышении квалификации

Фото: пресс-служба НГЛУ

Формирование необходимых знаний и практических навыков для организации эффективной кросскультурной адаптации иностранных студентов в вузах легло в основу бесплатной программы повышения квалификации, которую провели для преподавателей, психологов, представителей администрации образовательных организаций эксперты Центра непрерывного повышения профессионального мастерства совместно с Центром комплексной безопасности НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Программа "Механизмы интеграции иностранных обучающихся в российский образовательный контур в аспекте комплексной безопасности среды" была реализована в рамках государственного задания по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма, полученного от Министерства высшего образования и науки.

Особое внимание в ходе программы было уделено вопросам постановки воспитательных целей, способствующих развитию иностранных студентов, изучению технологий формирования компетенций в сфере международной проектной деятельности.

Слушатели изучили культурные различия и особенности иностранных студентов, различные методы и методики, которые помогут им интегрироваться в новую культурную среду; ознакомились с часто возникающими проблемами, с которыми сталкиваются иностранные студенты в процессе обучения, и научились находить эффективные методы их решения; получили необходимые знания и умения для создания среды, которая будет способствовать учебному и жизненному успеху иностранных студентов.

По итогам обучения по программе слушатели получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

"Ознакомление с азами российского законодательства, с историей нашей страны, ознакомление с правилами безопасности и правилами правопорядка делает пребывание иностранных студентов на территории Нижегородской области и России осознанным и снижает конфликтные риски, служит залогом комфортного и безопасного учебного процесса, - говорит научный руководитель программы, ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. - Воспитание патриотизма и профилактика экстремизма в молодежной среде является основой деятельности Центра комплексной безопасности образовательной среды Нижегородского государственного лингвистического университета, и мы всегда рады поделиться с коллегами своим опытом и наработками".

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Теги:
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