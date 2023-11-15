Первые паспорта активным участникам "Движения Первых" вручили в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов участникам "Движения Первых". Мероприятие приурочено к 30-летию Конституции Российской Федерации.

Всего паспорта получили 26 участников "Движения Первых", в их числе волонтеры, спортсмены, инициаторы экологических и культурных проектов, лидеры детских общественных объединений и школьного ученического самоуправления, а также участники Всероссийского конкурса "Большая перемена". Вместе с документами ребятам вручили также текст основного закона страны – Конституции России.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня принятия Конституции нашей страны. За это время мы сумели сохранить страну, укрепить ее позиции. Сегодня мы отстаиваем ее суверенитет - и на поле боя, и в труде – повышая эффективность нашей экономики. Уверен, что молодые граждане России продолжат вносить свой вклад в общее благополучие и развитие страны. Получение паспорта – это не только знаменательное событие, но и дополнительное осознание ответственности за близких, за страну. Возможность проявлять свою гражданскую сознательность и направлять силы и энергию на продвижение идей патриотизма, достижение успехов в спорте и реализации общественных и культурных инициатив", - отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

"Для меня участие в работе общественных организаций – возможность быть с командой единомышленников, демонстрировать свои лидерские качества, доказывать умение работать и предлагать полезные инициативы наравне со взрослыми", - рассказала активист "Движения Первых", участница Всероссийского форума лидеров ученического самоуправления "Вектор Успеха" Мария Филатова.

Ранее Евгений Люлин открыл заседание Ассоциации законодательных органов власти ПФО.