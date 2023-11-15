Евгению Люлину вручено Благодарственное письмо от войсковой части из зоны СВО Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин получил Благодарственное письмо от войсковой части, находящейся в зоне специальной военной операции.

"За личный вклад в обороноспособность нашей Родины России, оказанную гуманитарную помощь личному составу войсковой части, принимающей участие в Специальной военной операции на территории Украины. Сердечно благодарим Вас за отзывчивость и внимание, оказываемое военнослужащим нашей части, выполняющим боевые и специальные задачи в районе проведения СВО. Надеюсь на дальнейшее и плодотворное сотрудничество. Крепкого Вам здоровья, мира и благополучия!", - говорится в Благодарственном письме.

Также Благодарственные письма от военнослужащих получили депутаты Законодательного Собрания Александр Ефремцев, Алексей Степанов и Игорь Гордеев.