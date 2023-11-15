Представленные достижения на выставке "Россия" вызвали гордость у 97% посетителей мероприятия Общество

Фото: ЭИСИ

Открытие студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и презентация социологических данных по восприятию выставки посетителями прошло на площадке международной выставки - форума "Россия".

В презентации приняли участие Исполнительный директор ЭИСИ, Член Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Анна Федулкина, директор по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктор Потуремский, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов, директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Модератором дискуссии выступил Никита Сетов, заместитель генерального директора Консалтинговой группы "Полилог".

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, наиболее частые эмоции после посещения выставки гражданами — гордость, радость, удивление, восторг и интерес.

97% респондентов отметили, что испытывают гордость за представленные на выставке "Россия" достижения. Выставка вселяет уверенность и веру в будущее — так считают 93% опрошенных.

Выставка формирует образ будущего в глазах россиян, демонстрирует уверенные позиции России в технологическом развитии. По словам респондентов, сегодня сложное, непростое время, и после посещения выставки появляется уверенность в том, что страна движется в правильном направлении.

"Выставка — возможность для каждого посмотреть на себя и страну со стороны, в онлайн-режиме увидеть наличествующие результаты развития. Уверенность и гордость — это хороший фундамент для размышлений о будущего и его проектирования", — подчеркнул Глеб Кузнецов.

Большинство респондентов (91%) узнали что-то новое в ходе посещения выставки "Россия". 87% опрошенных отметили высокое качество мероприятий выставки.

"85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Должен сказать, что мы с коллегами из ВШЭ проводим много разных опросов на разных мероприятиях, и наверно это первый раз, когда я вижу такую цифру", — сказал Иван Груздев.

Также 85% респондентов рекомендуют посетить выставку другим людям, более 14% опрошенных уже посетили выставку повторно

Эксперты отмечают, что выставка "Россия" стала заметным событием в политической и культурной жизни страны, а организаторам удалось добиться неформальной популярности мероприятия. Значительная часть потока посетителей идет по рекомендации знакомых и родных. Респонденты отмечают, что государство дало возможность каждому региону представить свои достижения, заявить о себе, напомнить о себе.

Эксперты также отметили, что посетители выставки проявляли значительный интерес к мероприятию и смогли получить ответ по поводу образа будущего.

Студия ЭИСИ на площадке международной выставки-форума "Россия" станет точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты будут регулярно собираться в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны. Студия ЭИСИ расположена на втором этаже 75-го павильона ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России.