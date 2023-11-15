Киот освятили на трассе М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил киот с иконами, установленный на площадке отдыха на 421-м км трассы М-12 "Восток" в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в церемонии приняли участие председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко и заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

После проведения чина освящения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий поблагодарил всех причастных к возведению киота и вручил медали Нижегородской митрополии.

"На нижегородской земле уже давно есть традиция – мы ставим святые образа, чтобы дорога была с молитвой, и наши путешествующие добрались до места пребывания в целости и сохранности. С одной стороны благословляет преподобный Серафим Саровский, с другой – Пресвятая Богородица. Даже если кто-то не останавливается, проезжая мимо киота, он налагает крестное знамя и обращается к молитве", - подчеркнул митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

С одной стороны киота - изображение иконы Пресвятой Богородицы «Умиление», с другой - иконы преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Преподобный Серафим Саровский – всемирно известный святой, мощи которого находятся в Троицком соборе главной святыни региона – Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, который расположен на территории паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

"Водитель должен не только иметь возможность комфортно проехать по дороге, но и остановиться, помолиться. Тем более здесь, на земле Серафима Саровского. Здесь можно остановиться, при желании заехать в святые места и продолжать путь", - сказал Вячеслав Петушенко.

Именно трасса М-12 "Восток" – самый быстрый и удобный путь к Четвертому уделу Божией Матери в Дивееве. На участке от Москвы до Арзамаса трассу открыли 8 сентября этого года. За прошедшие три месяца автомобилисты совершили по дороге М-12 почти 3,5 млн проездов, в том числе около 200 тысяч автомобилей - с нижегородскими номерами.

"Для восьми муниципальных округов Нижегородской области открытие М-12 раскрывает большой потенциал - и туристический, и экономический. Мы уже видим возросший поток паломников и туристов в Арзамас и Дивеево. Киот – это фактически въездные ворота в наш туристическо-паломнический кластер", - подчеркнул Сергей Морозов, добавив, что дорожникам Нижегородской области тоже будет рекомендовано так или иначе обозначить подъезды к арзамасско-дивеевским местам.

Напомним, что федеральную трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени.