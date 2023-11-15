Лучшие молодежные театральные коллективы выбрали в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Итоги регионального этапа V Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" подведены в Нижегородской области.

По данным министерства культуры Нижегородской области, в 2023 году в фестивале приняли участие порядка 60 творческих коллективов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Шахуньи, Павлова, Выксы, Арзамаса и других муниципалитетов.

На суд жюри были представлены различные произведения: музыкальные спектакли, сказочные истории, документальные драмы и трагикомедии по произведениям русской и зарубежной классики, сказок и современных авторов.

"Фестиваль существует уже пять лет, и все это время на него поступает большое количество заявок, а этот сезон стал самым массовым. В этом году был организован очный просмотр коллективов, которые претендуют на победу в двух больших номинациях – детский и молодежный театр. По три коллектива в каждой номинации мы выбрали по результатам просмотра присланных видео. Также мы выбираем лучших актеров, актрис, режиссеров: театр – дело коллективное, ансамблевое", - рассказал председатель жюри регионального этапа фестиваля, директор Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева Леонид Чигин.

Лучшим спектаклем в категории "Молодежные театры" стала рок-драма по пьесе Евгения Шварца "Дракон" образцового коллектива "Театрально-музыкальная студия "Маска" Центра детского творчества Ленинского района Нижнего Новгорода, а лучшим режиссером - режиссер спектакля "Дракон" Михаил Кулалаев. Лучшая мужская роль в категории - исполнитель роли Дракона в рок-драме "Дракон" Театрально-музыкальной студии "Маска" Денис Никишин. Лучшая женская роль – исполнительница роли Эльзы в спектакле "Дракон" Полина Бушуева. Лучшая сценография в категории "Молодежные театры" - у Народного театра Дворца культуры г. Павлова в спектакле "Марионетки" по пьесе Хасинто Грау "Синьор Пигмалион".

Финалисты регионального этапа продолжат участие в окружном этапе и в финале, который состоится весной 2024 года. Там будут определены победители в пяти номинациях: лучшие молодежный и детский спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшие актер и актриса, лучшее художественное оформление.

Как сообщалось ранее, нижегородские театры в этом году поставили 23 новых спектакля в рамках проекта "Культура малой Родины".