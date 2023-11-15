Нижегородская пенсионерка отдала 200 тысяч рублей мошенникам Происшествия

В Нижнем Новгороде 70-летняя жительница Автозаводского района стала очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Далее, мошенник заявил женщине, что по ее банковской карте якобы проходят сомнительные операции.

Для защиты сбережений пенсионерка по указанию афериста сняла в банкомате принадлежащие ей 200 тысяч рублей и перевела на указанный счет.

Лишь затем нижегородка осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено дело, злоумышленников ищут, им грозит до 5 лет лишения свободы.

В полиции призывают нижегородцев быть бдительными в разговоре с незнакомцами, особенно когда речь идет о финансовых операциях. Настоящий сотрудник банка никогда не будет запрашивать конфиденциальную финансовую информацию по телефону.

Как сообщалось ранее, житель Кстова перевел мошенникам более 4 млн рублей.