Нижегородская область вошла в тройку регионов РФ по числу грантов на развитие агротуризма Общество

На заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий депутаты обсудили реализацию государственной программы "Агротуризм" в регионе.

Как было отмечено, Нижегородская область вошла в тройку регионов РФ по количеству грантополучателей. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области оказывает участникам всестороннюю помощь не только в разработке проектов, но и в их защите на федеральном уровне. Кроме того, для грантополучателей предусмотрено обучение культуре гостеприимства, основам маркетинга и продвижения услуг в "Инновационно-консультационном центре агропромышленного комплекса". Благодаря этим мерам поддержки, в области работают несколько десятков объектов сельского туризма: эко-фермы, сыроварни, подворья, оленеводческие хозяйства, страусиная ферма. Туристы могут покататься на лошадях, подоить козу или корову, участвовать в мастер-классах по приготовлению сыров, дегустировать продукцию и посещать событийные мероприятия.

"В настоящее время 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей Нижегородской области являются получателями гранта "Агротуризм". Объем инвестиций составляет 100 млн рублей. Сельский туризм сегодня развивается в Ковернинском, Павловском муниципальных округах и на Бору. С нового года к ним присоединятся объекты в Тонкинском, Шарангском, Вадском и Варнавинском муниципальных округах. Одно из главных преимуществ проектов в том, что они предусматривают создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы в этом году были на 3-х объектах, которые уже принимают гостей. Все они уже сейчас пользуются высоким спросом у туристов", - отметил заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Александр Ефремцев.

Законодатели отметили, что работа в этом направлении будет продолжена в следующем году. Так, для удобства гостей будут доработаны региональные туристические маршруты с учетом объектов сельского туризма, а также созданы специализированные агротуристические маршруты. Планируется проработать систему эффективного взаимодействия сельхозтовапроизводителей и туроператоров для включения агрообъектов в туристические программы региона. Будет создан отдельный раздел про сельский туризм на туристском портале Нижегородской области. В том числе размещение агротуробъектов на интерактивной карте области.

Кроме того, на уровне Законодательного Собрания постоянно производится мониторинг реализации проектов. Депутаты организовывают совещания в районах, где действует программа, чтобы помочь фермерам в решение возникающих сложностей.

Ранее сообщалось, что четыре фермера из Нижегородской области получат грант на развитие агротуризма по итогам конкурса.