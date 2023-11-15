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Общество

Слушатели курсов НГЛУ изучили профилактику буллинга в полилингвальной среде

13 декабря 2023 11:30  [67] Общество

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства совместно с Центром комплексной безопасности НГЛУ им. Н.А. Добролюбова провели бесплатное обучение по программе повышения квалификации "Технология профилактики буллинга в молодежной полилингвальной среде" для учителей иностранного языка, педагогических работников, представителей управленческих команд образовательных организаций, сотрудников различных министерств и ведомств.

"Буллинг становится серьёзной угрозой безопасности любого образовательного учреждения и благополучия участников образовательного процесса, — подчеркивает ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. – Особенно это касается учебных заведений, где занимаются ребята разных национальностей и вероисповеданий. Профилактика буллинга является чрезвычайно актуальной задачей не только психологических служб образовательных учреждений, но и педагогов. При разработке программ профилактики и помощи подростку и его социальному окружению в ситуации буллинга важно учитывать культурный контекст жизни ребенка, средовые влияния общества в целом, факторы семейной и школьной среды, индивидуальные и личностные особенности подростков".

Слушатели курса отметили, что он направлен не только на теоретическое знакомство слушателей с основами буллинга, кибербуллинга, скулшутинга, но и на обеспечение педагогов методическим инструментарием для выяснения факторов, провоцирующих буллинг, а также для организации основных направлений профилактической работы в молодежной полилингвальной среде.
 
"Сегодня все образовательные учреждения страны сталкиваются как с большим количеством молодых мигрантов из ближнего зарубежья, так и учащихся из дальних стран, - говорит педагог Наталья Иванова из Выксы. – И пройденный курс уникален, потому что тему буллинга в целом психологи, учителя, менеджмент школ и вузов изучают давно, а вот с поправкой на межнациональные и межкультурные коммуникации молодежи – крайне редко. Поэтому те знания, которые мы для себя вынесли, бесценны, спасибо организаторам!".

 

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Теги:
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