Депутат Госдумы Роман Любарский обратился в прокуратуру в связи с увольнением сотрудницы школьной столовой в Заволжье Общество

Депутат Госдумы РФ, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский направил обращения в прокуратуру и трудовую инспекцию в связи с увольнением сотрудницы столовой школы №3 в городе Заволжье.

Как подчеркнул Роман Любарский, данная ситуация является недопустимой.

Ранее стало известно о жалобе сотрудницы школьной столовой в местную администрацию на неприемлемые условия труда.

Так, в пищеблоке образовательного учреждения не работает отопление, посуду приходиться мыть в ледяной воде, нет вентиляции, а состояние помещения требует ремонта. После этого сотрудницу уволили.

"Нужно решать проблемы, а не увольнять людей, сообщающих о них", - подчеркнул Роман Любарский.

Депутат уже обсудил ситуацию с главой Городецкого муниципального округа.

"Школа в процессе частичного ремонта с 2020 года. На следующий год запланирован ремонт как раз в пищеблоке. Администрация предпримет меры, чтобы в эту зиму ситуация на пищеблоке не повторилась", - сообщил депутат Госдумы.